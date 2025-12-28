DOLAR
Şanlıurfa'da 29 Aralık'ta Kar Tatili — Halfeti ve Birecik Hariç

Şanlıurfa Valiliği, 29 Aralık Pazartesi il genelinde Halfeti ve Birecik hariç okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini ve bazı kamu personelinin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 23:56
Valilikten uyarı: Kar ve muhtemel buzlanma

Şanlıurfa Valiliği, yarın sabahtan itibaren beklenen kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle tedbir amaçlı karar alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecek.

Karar kapsamında, kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacak.

Valilik, söz konusu tedbirin özellikle ulaşımda oluşabilecek olumsuzluklara karşı alındığını belirtti.

