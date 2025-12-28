Şanlıurfa'da 29 Aralık'ta Kar Tatili — Halfeti ve Birecik Hariç

Valilikten uyarı: Kar ve muhtemel buzlanma

Şanlıurfa Valiliği, yarın sabahtan itibaren beklenen kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma nedeniyle tedbir amaçlı karar alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecek.

Karar kapsamında, kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacak.

Valilik, söz konusu tedbirin özellikle ulaşımda oluşabilecek olumsuzluklara karşı alındığını belirtti.

