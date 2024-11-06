Şanlıurfa'da Nadir Görülen Dağ Cılıbıtı Kuşu Gözlemlendi

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde Nadir Dağ Cılıbıtı Gözlemlendi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, nadir görülen dağ cılıbıtı kuşunun gözlemlenmesi üzerine kuş gözlemcileri harekete geçti. Bu nadir göçmen kuş, pek çok kuşsever için heyecan verici bir deneyim sundu.

Mustafa Çulcuoğlu İle Gözlem Faaliyetleri

Kuş fotoğrafçısı Mustafa Çulcuoğlu, bir ihbar alarak ilçe kırsalına gitti ve yaptığı gözlemlerde dağ cılıbıtını fotoğraflamayı başardı. Çulcuoğlu'nun bu paylaşımları, bölgedeki diğer kuş gözlemcilerinin de dikkatini çekti.

Gözlemcilerin Coşkusu

Birecik'e gelen 10'dan fazla kuş gözlemcisi, Çulcuoğlu’nun rehberliğinde nadir türü fotoğraflama fırsatı buldu. Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Yakup Yener, Şanlıurfa'nın son derece zengin bir kuş çeşitliliğine sahip olduğunu belirtti. Yener, "Uzun süredir arazide arama faaliyeti yaptık. Aramaktan vazgeçmeyi düşünürken son anda bulup çok mutlu olduk," dedi.

Ertan Tiryaki'den Açıklamalar

Gaziantep Kuşçuları Platformu kurucusu Ertan Tiryaki, daha önce iki kez İstanbul'a gidip bu türü gözlemleyemediğini ve Şanlıurfa'da olduğunu duyunca hemen araziye geldiğini ifade etti. Tiryaki, "Bu türü Türkiye'deki 417'inci tür olarak kaydettim, bu yüzden çok mutluyum," şeklinde konuştu.

Gözlem Slaytları

Başka bir gözlemci olan Ömer Işık ise kuşu bulduktan sonra tüm yorgunluklarını üzerinden attıklarını dile getirirken; Durmuş Konar, 10 yıl boyunca Şanlıurfa'da görev yapmış bir gözlemci olduğunu ve 300'den fazla kuş türü gördüğünü ancak bu özel türü görmenin mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

Çulcuoğlu'nun Rehberliği

Mustafa Çulcuoğlu, yaklaşık 10 gün önce türü görüntülemeye başladığını ve bu süre zarfında birçok gözlemciye rehberlik ettiğini belirtti. Özellikle Şanlıurfa, Gaziantep ve çevre illerden gelen kuş gözlemcilerinin ilgisinin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden de yeni katılımları beklediklerini ifade etti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, "dağ cılıbıtı" kuşunun görülmesi üzerine gözlemciler, çok nadiren görülebilen göçmen kuşu görüntüledi. Türün alanda olduğunu öğrenen bölgedeki 10'dan fazla kuş gözlemcisi, soluğu ilçede aldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, "dağ cılıbıtı" kuşunun görülmesi üzerine gözlemciler, çok nadiren görülebilen göçmen kuşu görüntüledi. Türün alanda olduğunu öğrenen bölgedeki 10'dan fazla kuş gözlemcisi, soluğu ilçede aldı.