Şanlıurfa'da Yoğun Sis ve Yağmur — Görüş 20 Metreye Düştü

Şanlıurfa'da Yoğun Sis ve Yağmur Etkili

Şanlıurfa'da etkili olan sis ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler, güvenlik amacıyla araç farlarını yakarak ilerliyor.

Dün yoğunlaşan sis bugün yağışlı hava ile birlikte etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar güne yağışlı ve sisli bir atmosferle başladı.

Sis şehir merkezinde olduğu gibi kırsal bölgelerde de etkili oldu.

Şanlıurfa - Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Mardin karayollarında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bildirildi.

Trafik Uyarısı

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarında dikkatli olunmasını ve trafik kurallarına uyulmasını istedi.

ŞANLIURFA’DA SİS VE YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR.