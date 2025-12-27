DOLAR
Şanlıurfa'da Yoğun Sis ve Yağmur — Görüş 20 Metreye Düştü

Şanlıurfa'da sis ve yağmur yaşamı olumsuz etkiledi; bazı karayollarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü, trafik ekipleri sürücülere uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:41
Şanlıurfa'da Yoğun Sis ve Yağmur — Görüş 20 Metreye Düştü

Şanlıurfa'da Yoğun Sis ve Yağmur Etkili

Şanlıurfa'da etkili olan sis ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler, güvenlik amacıyla araç farlarını yakarak ilerliyor.

Dün yoğunlaşan sis bugün yağışlı hava ile birlikte etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar güne yağışlı ve sisli bir atmosferle başladı.

Sis şehir merkezinde olduğu gibi kırsal bölgelerde de etkili oldu.

Şanlıurfa - Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Mardin karayollarında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bildirildi.

Trafik Uyarısı

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarında dikkatli olunmasını ve trafik kurallarına uyulmasını istedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

