Siirt'te 45 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Siirt’te yoğun kar yağışı 45 köy yolunu ulaşıma kapattı; ekipler mahsur kalan araçları kurtarıyor, vatandaşlar mecbur kalmadıkça yola çıkmamaya çağrıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:14
Mahsur kalan araçlar kurtarıldı, ekipler yoğun mesai yapıyor

Siirt’te etkili olan kar yağışı sonucu 45 köy yolu ulaşıma kapandı. Sorun özellikle Pervari, Şirvan, Eruh ilçeleri ile merkeze bağlı köy yollarında yaşandı.

Ulaşıma kapanan yolların açılması için Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri hızla sahaya çıktı. Ekipler, aralıksız yürütülen çalışmalarda yolda mahsur kalan bazı araçları kurtardı.

Çalışmalar, yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman aksasa da ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor; açılan bazı yolların tekrar kapandığı bildirildi.

Yetkililer, hava koşullarına rağmen çalışmaların devam ettiğini belirterek, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

