Sinop Ayancık'ta Kar Yağışı: Çangal Dağı'nda Kar 30 Santimetreye Ulaştı

Sinop Ayancık'ta Çangal Dağı'nda etkili kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı; Karayolları ekipleri yolları açık tuttu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:38
Yoğun kar ve ulaşıma etkisi

Sinop’un Ayancık ilçesinde, bin 605 metre rakımlı Çangal Dağında etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede zaman zaman araçlar yollarda beklemek zorunda kalırken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri aralıksız sürdürdükleri çalışmalarla yolları ulaşıma açık tuttu.

Yerel halkın görüntüleri

Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, kar yağışının oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek paylaştı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

