Sinop Ayancık'ta kar yağışı: Çangal Dağı'nda kar 30 santimetreye ulaştı
Yoğun kar ve ulaşıma etkisi
Sinop’un Ayancık ilçesinde, bin 605 metre rakımlı Çangal Dağında etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede zaman zaman araçlar yollarda beklemek zorunda kalırken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri aralıksız sürdürdükleri çalışmalarla yolları ulaşıma açık tuttu.
Yerel halkın görüntüleri
Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar, kar yağışının oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek paylaştı.
SİNOP'UN AYANCIK İLÇESİNDE, BİN 605 METRE RAKIMLI ÇANGAL DAĞI'NDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI KAR KALINLIĞI YAKLAŞIK 30 SANTİMETREYE ULAŞTI.