Sinop'ta Yoğun Kar: 34 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sinop'ta etkili kar yağışı nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:40
Sinop'ta yoğun kar hayatı olumsuz etkiledi: 34 köy yolu kapandı

Sinop'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, kent genelinde ulaşımda aksamalara neden oldu. Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalara rağmen 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının dağılımı

Yoğun kar nedeniyle Merkez ilçede 12, Erfelek ilçesinde ise 22 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Yetkililer kapanan yolların öncelikle açılacağını ve çalışmalara aralıksız devam edildiğini açıkladı.

Karla mücadele çalışmaları ve güzergâhlar

Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen kış tedbirleri kapsamında, ilin özellikle yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları hız kazandı. Karayolları ekipleri, Ayancık-Türkeli devlet yolu ile Ayancık-Sakız, Ayancık-Erfelek, Sinop-Boyabat ve Dikmen-Durağan güzergâhlarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kapanan köy yollarında ise İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarına devam ediyor; ulaşımın en kısa sürede normale döndürülmesi hedefleniyor.

Yetkililerden sürücülere uyarı

Yetkililer, sürücüleri olumsuz yol koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, mevsim şartlarına uygun kış lastiği kullanılması çağrısında bulundu. Sahada görev yapan ekiplerin zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı ve vatandaşların yapılan uyarılara hassasiyet göstermesi istendi.

