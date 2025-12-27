DOLAR
Şırnak Beyaza Büründü: Kar Kalınlığı Yüksek Kesimlerde 1 Metreyi Aştı

Şırnak’ta yoğun kar yağışıyla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı; Beytüşşebap’ta yollar kapandı, ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:17
Beytüşşebap'ta yaşam olumsuz etkilendi

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Yüksek bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı, yaşam ve ulaşım şartları olumsuz etkilendi.

Beytüşşebap ilçesinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok alan karla kaplandı. Kentin yüksek yerleşim alanlarında yolların kapanması üzerine ilgili birimler hızla harekete geçti.

Ekipler, karla mücadele çalışmaları başlattı ve kapanan köy yolları açılıyor. Bölgedeki kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede karın şiddeti zaman zaman artıyor; yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

