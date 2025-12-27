Şırnak Beyaza Büründü: Kar Kalınlığı Yüksek Kesimlerde 1 Metreyi Aştı
Beytüşşebap'ta yaşam olumsuz etkilendi
Şırnak'ta etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Yüksek bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi aştı, yaşam ve ulaşım şartları olumsuz etkilendi.
Beytüşşebap ilçesinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok alan karla kaplandı. Kentin yüksek yerleşim alanlarında yolların kapanması üzerine ilgili birimler hızla harekete geçti.
Ekipler, karla mücadele çalışmaları başlattı ve kapanan köy yolları açılıyor. Bölgedeki kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.
Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede karın şiddeti zaman zaman artıyor; yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
