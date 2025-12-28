Şırnak'ta Yoğun Kar: Beytüşşebap ve Uludere'de Köy Yolları Kapandı

Şırnak'ta kar yaşamı olumsuz etkiledi

Beytüşşebap ve Uludere'de ulaşımda aksamalar

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dün akşamdan beri etkisini arttıran kar yağışı, bazı köy yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ve karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çalışma başlattı. Bölgede kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı bildirildi.

Dağaltı köyü yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Dağaltı köyü, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yoğun sis nedeniyle çalışmalar zaman zaman güçlükle sürerken, ekipler saatlerdir kapanan yolların yeniden açılması için aralıksız mücadele ediyor.

Şırnak'ta yoğun kar nedeni ile bazı yollar ulaşıma kapandı