Şırnak'ta Yoğun Kar: Beytüşşebap ve Uludere'de Köy Yolları Kapandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları kapanırken ekipler aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:10
Şırnak'ta kar yaşamı olumsuz etkiledi

Beytüşşebap ve Uludere'de ulaşımda aksamalar

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde dün akşamdan beri etkisini arttıran kar yağışı, bazı köy yollarının ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ve karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun çalışma başlattı. Bölgede kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı bildirildi.

Dağaltı köyü yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Dağaltı köyü, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yoğun sis nedeniyle çalışmalar zaman zaman güçlükle sürerken, ekipler saatlerdir kapanan yolların yeniden açılması için aralıksız mücadele ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

