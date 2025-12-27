Sivas'ta Kar Etkili: 136 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Sivas'ta Kar Ulaşımı Aksattı

Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısı sonrasında kar yağışına dönüştü. Gece boyunca etkili olan kar, özellikle kırsal kesimde ulaşımda aksamaya neden oldu.

136 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına kapandı. Türkiye'nin en fazla köyünün bulunduğu kentte, İl ve İlçe Özel İdare ekipleri kapalı köy yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.

İl Özel İdaresi'nden Açıklama

Konuya ilişkin İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 136 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalıdır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürmekte; vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak için sahada yoğun bir şekilde görev yapmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca sürücülere, olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları ve yapılan uyarıları dikkate almaları çağrısında bulunuldu.

