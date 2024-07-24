ŞOK indirimlerinde 27 Temmuz detayı! Kargo ile gönderilecek ürünlere dikkat

Bu haftanın öne çıkan ürünlerinden biri olan Alpina Cam Ankastre Set, 2 yıl garanti ile ve sadece 2.000 adet stokla sınırlı olarak 5.799 TL'den satışa sunuluyor. Setin içeriğinde ankastre fırın, ankastre cam ocak ve ankastre davlumbaz bulunuyor





Bir diğer dikkat çeken ürün ise Fenoti 42” Full HD Android Smart Led TV. Bu ürün, 2 yıl garanti ve 5.000 adet stok sınırı ile 6.999 TL'den, peşin fiyatına 4 taksit avantajıyla satışa sunuluyor. 42 inç yani yaklaşık 106 ekran büyüklüğüne ve 1920×1080 çözünürlüğe sahip bu TV, yüksek görüntü kalitesi arayanlar için ideal bir seçenek.





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