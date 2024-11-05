Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Hanelerimizin olmazsa olmazı elektrik olarak biliniyor. Bu kapsamda gün gün elektrik enerjisi kullanımı da artmaya devam ediyor. Özellikle de fatura anlamında kışın elektrik yükü bir hayli fazla olabiliyor. Ancak, uygulanacak bazı basit pratik yöntemler sayesinde elektrik faturalarının yarı yarıya kadar düşebileceği konusunda uzmanlar bir çok uyarısını sunmaya devam ediyor. İşte, elektrikte tasarruf sağlamak için kullanabileceğiniz etkili yöntemler.

ELEKTRİK TASARRUFU SAĞLAMANIN PRATİK YOLLARI

Evlerimizde sürekli olarak artan elektrikli cihazlar, fatura yükünü de arttırıyor. Bu kapsamda özellikle de kış mevsiminin gelmesi ile birlikte elektrik kullanımının ve faturaların artacak olması, şimdiden vatandaşı kara kara düşündürüyor. Ancak basit ve anlaşılır yöntemlerle bu durumu değiştirmek kişinin elinde iken uzmanlar tarafından aşağıdaki konularda dikkatli olunması gerekliliği vurgulanıyor.

AKILLI TERMOSTAT İLE FATURA YÜKÜ AZALACAK

Kış aylarında kombi kullanımının yaygınlaştığı günlerde özellikle de akıllı termostatların kullanımı fatura yükünü ortadan kaldırıyor. Evde olmadığınız zamanlarda, sıcaklığı otomatik olarak ayarlayarak gereksiz enerji tüketimini ortadan kaldırmanız mümkün olurken, bu sayede hem doğalgaz hem de elektrik faturalarında ciddi düşüşler sağlanabiliyor.

ENERJİ TASARRUFLU BEYAZ EŞYALAR

Özellikle de son teknoloji ile üretilen beyaz eşyalar, plus enerji sistemi ile büyük tasarruf sağlıyor. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi beyaz eşyalar, elektrik tüketiminde baş sırayı çekerken, enerji verimli modda kullanılması faturalara yansıyacak olan tutarlarda azalmayı sağlar.

AMPULDEN TASARRUF EDİN

Evlerinizdeki aydınlatma için LED ampuller veya tasarruflu ampuller kullanmak, tasarruf konusunda önem arz ediyor. Bu ampuller, geleneksel ampullere göre yüzde 80'e kadar daha az enerji tüketimi sağlayarak, elektrik faturalarının düşmesini sağlıyor.

KULLANIMAYAN CİHAZLARIN KAPATILMASI

Kullanılmayan cihazların fişte bırakılması enerji tüketiminin devamını sağlarken, gizli enerji tüketimine neden olarak faturalarınızın gereksiz yere kabarık gelmesine yol açabiliyor. Akıllı ev aletleri dahil tüm cihazların kullanılmadığı durumlarda fişten çıkarılmasını sağlamak fatura yükünü de ortadan kaldırabiliyor.