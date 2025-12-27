Tekirdağ'ın Yolları 542,5 Milyon TL'lik Yatırımla Geleceğe Hazırlanıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılı boyunca yürütülen üstyapı çalışmalarıyla kent genelinde ulaşım altyapısı güçlendirildi. Toplam 542,5 milyon TL tutarındaki yatırım kapsamında yollar modern ve güvenli hale getirildi.

Asfalt ve yol çalışmaları

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda kent merkezi ve kırsal mahallelerde yoğun çalışmalar yapıldı. Ulaşım konforunu artırmak amacıyla yıl boyunca 67,5 kilometrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi; bu çalışmalarda 112 bin ton asfalt kullanıldı ve 312,5 milyon TL harcandı.

Kırsal yenileme ve sathi kaplama

Kırsal mahallelerin altyapısı da ihmal edilmedi: 62,4 kilometrelik yol sathi kaplama yöntemiyle yenilendi. Bu programa 110 milyon TL yatırım ayrıldı ve kırsalda yaşayanların ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Yaya güvenliği ve kaldırım çalışmaları

Yaya güvenliğini artırmak için kent genelinde 90 bin metrekarelik kaldırım yenileme çalışması yürütüldü. Bu alandaki yatırım tutarı 120 milyon TL olarak açıklandı; özellikle şehir merkezlerinde yaya ulaşımı daha güvenli ve erişilebilir hale getirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Yollarımızı modernize ettik, yaşam kalitemizi hep birlikte daha da yukarı taşıdık. Bu yıl toplamda 542,5 milyon TL yatırım yaparak Tekirdağ’ımızın dört bir yanında kapsamlı çalışmalar yürüttük. Bu yatırımlar yalnızca yolları değil, aynı zamanda kentimizin geleceğini de asfaltla ördüğümüzün bir göstergesidir. 67,5 kilometrelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik, 112 bin ton asfalt kullandık. Kırsal mahallelerimizde 62,4 kilometrelik sathi kaplama yaptık. Yaya ulaşımı için de 90 bin metrekarelik kaldırım yenilemesiyle kentimize değer kattık".

Başkan Yüceer ayrıca, yapılan yatırımların sadece bugünü değil geleceği de kapsadığını vurgulayarak Tekirdağ’ı daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha çağdaş bir kent haline getirmek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

