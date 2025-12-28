Tendürek’te Tipi: Yaklaşık 100 Araç Yolda Mahsur Kaldı

Tendürek Geçidi'nde Yoğun Tipi: Yaklaşık 100 Araç Mahsur Kaldı

Ağrı ile Van'ı birbirine bağlayan Tendürek Geçidinde gece saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım durdu. Geçidin 2 bin 400 rakımlı Somkaya köyü mevkisinde yaklaşık 100 araç yolda mahsur kaldı.

Görüş Mesafesi Düşerek Araçları Yavaşlattı

Gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, gece saatlerinde tipiye dönüşerek görüş mesafesini yer yer birkaç metreye kadar düşürdü. Bölgede tır, kamyon ve çok sayıda araç ilerleyemeyerek yol kenarında beklemek zorunda kaldı; sürücüler saatlerce araçlarında mahsur kaldı.

AFAD ve Türk Kızılay Gece Boyu Müdahale Etti

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, gece boyunca kurtarma ve destek çalışması yürüttü. Ekipler mahsur kalan sürücülere kumanya dağıtarak yardım sağladı ve bölgedeki kurtarma operasyonlarını sürdürdü.

Yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan araçların büyük bölümü kurtarılırken, bölgede hâlâ yaklaşık 30 aracın bulunduğu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

