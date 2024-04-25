TENMARK ön lisans, lisans mezunu personel alımı yapıyor! KPSS şartına dikkat

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, TENMAK, çeşitli pozisyonlarda 76 personel alımı yapacak. Başvurular resmi gazetede duyuruldu ve çeşitli alanlardan personel aranıyor: V.H.K.İ., mühendis, fizikçi, tekniker, kimyager, biyolog, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (aşçı yardımcısı, temizlik, bulaşıkçı). Başvurular 22 Nisan'da başladı ve adaylar şartları dikkatlice incelemeli. İşte diğer detaylar...





TÜRKİYE ENERJİ NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU 76 PERSONEL ALIMI YAPACAK

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TENMAK personel alımı için bazı önemli şartlar var. Giriş sınavına katılmak isteyen adayların şu şartları sağlaması gerekiyor:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Lisans) pozisyonuna başvuracak adaylar için, belirli fakültelerin lisans bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Lisans)’ndan KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak gerekiyor.

TENMAK'a başvuracak adayların pozisyonlarına göre belirlenmiş bazı şartlar bulunuyor. İşte detaylar:

- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Ön Lisans) pozisyonuna başvuracak adaylar için:

1. Belirli ön lisans programlarından mezun olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekiyor.

2. ÖSYM tarafından 2022 KPSS-Ön Lisans sınavından en az 65 puan almak şart.

- Mühendis, Fizikçi, Kimyager, Biyolog pozisyonlarına başvuracak adaylar için:

1. İlgili lisans bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak gerekiyor.

2. ÖSYM tarafından 2022 KPSS-Lisans sınavından en az 70 puan almak gerekiyor.

3. İngilizce dilinden geçerli bir Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) notu olan adaylar en az 60 puan almalı veya dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmalıdır.

TENMAK'a başvuracak adaylar için pozisyonlara özgü şartlar var. İşte detaylar:

- Tekniker pozisyonuna başvuracak adaylar için:

1. Belirli ön lisans programlarından mezun olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekiyor.

2. ÖSYM tarafından 2022 KPSS-Ön Lisans sınavından en az 60 puan almak gerekli.

- Teknisyen pozisyonuna başvuracak adaylar için:

1. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerin belirli bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

2. ÖSYM tarafından 2022 KPSS-Ortaöğretim sınavından en az 50 puan almak gerekiyor.

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için:

1. Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekiyor.

2. ÖSYM tarafından 2022 KPSS-Ön Lisans sınavından en az 60 puan almak gerekli.

3. Belirli sağlık ve yaş şartlarına uymak gerekiyor.

4. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belirli fiziksel ölçülere uymak gerekiyor.

- Destek Personeli (Aşçı Yardımcısı) pozisyonuna başvuracak adaylar için:

1. Belirli ön lisans programlarından mezun olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekiyor.

2. ÖSYM tarafından 2022 KPSS-Ön Lisans sınavından en az 60 puan almak gerekli.

3. Belirli yaş şartlarına uymak gerekiyor.

Destek Personeli (Temizlik) ve Destek Personeli (Bulaşıkçı) pozisyonlarına başvuracak adayların şu şartları sağlamaları gerekiyor:

- Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna başvuracak adaylar için:

1. Ortaöğretim mezunu olmak.

2. 2022 KPSS-Ortaöğretim sınavından en az 50 puan almak.

3. 35 yaşını geçmemiş olmak.

4. En az 60 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek ve sağlık sorunu olmamak gerekiyor.

- Destek Personeli (Bulaşıkçı) pozisyonuna başvuracak adaylar için:

1. Ortaöğretim mezunu olmak.

2. 2022 KPSS-Ortaöğretim sınavından en az 50 puan almak.

3. 35 yaşını geçmemiş olmak.

4. En az 60 gün temizlik veya bulaşık hizmetinde çalıştığını belgelemek ve sağlık sorunu olmamak gerekiyor.

Başvuran adaylar, belirtilen şartlara uygunluklarını belgelemek zorundalar ve son başvuru tarihine kadar gereken belgeleri hazırlamalılar.

TENMAK personel alımı için başvurular, 22 Nisan ile 29 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru işlemleri, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru ekranı, belirtilen takvime göre e-Devlet üzerinde aktif hale gelecek. Tüm detaylara erişmek için aşağıdaki kılavuzu kullanabilirsin.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), 76 personel alımı için başvuruları kabul edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, çeşitli pozisyonlarda sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu pozisyonlar arasında V.H.K.İ., mühendis, fizikçi, tekniker, kimyager, biyolog, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (aşçı yardımcısı, temizlik, bulaşıkçı) yer alıyor. Başvurular, 22 Nisan itibarıyla başladı. Başvuru yapacak adayların ilan edilen şartları titizlikle gözden geçirmeleri önemlidir.

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