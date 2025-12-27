Trabzon’da Karla Mücadele: Belediye Ekipleri Maçka Güzelyayla’da Hasta Vatandaşa Ulaştı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerdeki karla mücadele çalışmalarını sürdürürken acil durumlara da anında müdahale ediyor. Sağlık ekiplerinin ulaşamadığı Maçka ilçesi Güzelyayla Mahallesi yolu, ekiplerin müdahalesiyle ivedilikle ulaşıma açıldı.

Yol Açma Çalışmaları ve Ekiplerin Mesaisi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde kar nedeniyle kapanan mahalle yollarında yoğun mesai harcıyor. Ekipler; Çaykara ilçesinde Arpaözü, Demirkapı, Çayıroba ve Yaylaönü, Araklı ilçesinde Yeşilyurt, Erikli, Sulakyurt ve Bahçecik mahalleleri ile Köprübaşı ilçesi Arpalı Mahallesi’nde yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık ekiplerinin, yolun kar nedeniyle kapalı olması yüzünden ulaşamadığı Güzelyayla Mahallesindeki hasta vatandaş için Büyükşehir Belediyesi ekipleri derhal harekete geçti. Harekete geçen ekipler, yolu kısa sürede açarak hasta vatandaşın imdadına yetişti.

Belediyeden Uyarı ve Bilgilendirme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının zaman zaman etkisini artırdığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz 24 saat esasına göre görev başındadır. Acil durumlarda gelen ihbarlara öncelik verilmektedir. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını ve zorunlu olmadıkça yayla yollarını kullanmamalarını önemle rica ediyoruz"

Belediye ekipleri, olası yeni ihbarlara anında müdahale edebilmek için teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor.

