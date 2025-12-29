DOLAR
42,87 -0,07%
EURO
50,31 -0,11%
ALTIN
6.252 -0,01%
BITCOIN
3.756.954,83 -0,01%

Uşak'ta Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü

Uşak'ta akşam başlayan mevsimin ilk karı cadde ve sokakları beyaza bürüdü; ekipler tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 00:07
Uşak'ta Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü

Uşak'ta Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehir genelinde etkili oldu

Uşak'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Lapa lapa yağan kar, kent merkezi ve birçok noktayı kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda örtü oluşurken, bazı sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün tahmin raporuna paralel gerçekleşen yağış sonrası Karayolları 25. Şube Şefliği, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri teyakkuz haline geçti.

Ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü; kapanma riski bulunan yollarda müdahaleler yapıldı.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu bazı bölgeler dron ile havadan görüntülendi ve beyaza bürünen kent fotoğraflandı.

Uşak'ta mevsimin ilk karı yağdı: Beyaza bürünen kent böyle görüntülendi

Uşak'ta mevsimin ilk karı yağdı: Beyaza bürünen kent böyle görüntülendi

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Safranbolu'da Tarihi Sokaklarda Kayak Şovu
2
Uşak’ta Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü, Ekipler Teyakkuzda
3
Kocaeli’de Yoğun Kar: Ekipler Yolları Açıyor, Kar 25 santimetreyi geçti
4
Tekirdağ'da Kuvvetli Poyraz Sahilleri Kırmızı Yosunla Kapladı
5
Tekirdağ'da Hamsi İzdihamı: 3 Ton Hamsi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Çelikler Holding'den istihdam yalanlaması: 3 bin 764 kadrolu personel

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları