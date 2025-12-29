Uşak'ta Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehir genelinde etkili oldu

Uşak'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Lapa lapa yağan kar, kent merkezi ve birçok noktayı kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda örtü oluşurken, bazı sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün tahmin raporuna paralel gerçekleşen yağış sonrası Karayolları 25. Şube Şefliği, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri teyakkuz haline geçti.

Ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü; kapanma riski bulunan yollarda müdahaleler yapıldı.

Öte yandan kar yağışının etkili olduğu bazı bölgeler dron ile havadan görüntülendi ve beyaza bürünen kent fotoğraflandı.

