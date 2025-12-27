DOLAR
Vali Aksoy Sakaryabaşı’ndaki DSİ Enjeksiyon ve Temizlik Çalışmalarını İnceledi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı'nda DSİ 3. Bölge Müdürlüğü'nün enjeksiyon çalışmalarını ve havuz temizliğini yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:42
Vali Aksoy Sakaryabaşı’nda İncelemelerde Bulundu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye’nin 3’üncü büyük nehri olan Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

DSİ enjeksiyon çalışmaları tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Sakaryabaşı havuzu ve su kaçaklarının önlenmesi amacıyla yapılan enjeksiyon çalışmaları tamamlandı.

Havuzda rüsubat temizliği başlatıldı

Enjeksiyon çalışmalarının ardından mesire alanındaki havuzda biriken rüsubat malzemesinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Vali Aksoy, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

