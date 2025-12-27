Vali Aksoy Sakaryabaşı’ndaki DSİ Enjeksiyon ve Temizlik Çalışmalarını İnceledi

Vali Aksoy Sakaryabaşı’nda İncelemelerde Bulundu
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye’nin 3’üncü büyük nehri olan Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
DSİ enjeksiyon çalışmaları tamamlandı
Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Sakaryabaşı havuzu ve su kaçaklarının önlenmesi amacıyla yapılan enjeksiyon çalışmaları tamamlandı.
Havuzda rüsubat temizliği başlatıldı
Enjeksiyon çalışmalarının ardından mesire alanındaki havuzda biriken rüsubat malzemesinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Vali Aksoy, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
