Van’da Kar Ulaşımı Aksattı: Bahçesaray Yolu Ulaşıma Kapatıldı

Van’da kar yağışı nedeniyle 206 yerleşim yerinin yolu kapandı; Bahçesaray-Liman ile Çatak-Yukarı Narlıca güzergahı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:14
Van’da dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 206 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi; ekipler kapalı yolları açmak için aralıksız çalışıyor.

Etkilenen ilçeler

Kar yağışı nedeniyle kapalı bulunan yerleşim yerlerinin ilçelere göre dağılımı şöyle: Bahçesaray 12, Çaldıran 48, Çatak 100, Muradiye 18, Özalp 20 ve Tuşba 8.

Bahçesaray yolundaki kısıtlama

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımıza duyurulur. Karayolları ekipleri tarafından, yoğun tipi ve görüş mesafesinin yeterli olmaması nedeniyle Bahçesaray’ın Liman Mahallesi ile Çatak ilçesinin Yukarı Narlıca Mahallesi karayolu güzergahı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yaşam ve tarım etkileri

Van’ın Bahçesaray ilçesinde Arvas ve Çatbayır Mahallesi sakinleri evlerinin toprak damlarını kardan temizlerken, aynı zamanda kar üzerinde küçükbaş hayvanlarına yem veriyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

