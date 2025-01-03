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Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

Yemek kartlarının sadece restoranlarda geçerli olacağı Danıştay kararı, çalışanların alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:47
Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

Yemek Kartları Sadece Restoranlarda Kullanılacak

Türkiye’de milyonlarca çalışanın günlük yemek ihtiyacını karşıladığı yemek kartları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Son yıllarda artan enflasyon ve gıda fiyatları, çalışanların yemek kartlarını daha çok marketlerde kullanmasına neden oldu. Ancak, Danıştay'ın aldığı yeni karar, bu alışkanlıkları temelden değiştirebilir.

Restoran Dışında Kullanım Kısıtlaması

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, geçmişte marketlerdeki kullanımın kısıtlanması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Şimdi, Danıştay, yemek kartlarının yalnızca restoranlarda geçerli olmasına karar vererek işverenlerin çalışanlarına daha fazla ödeme yapabilmesini amaçlayan prim istisnasının kaldırılması yönünde de önemli bir adım attı.

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

SGK'dan Önemli Genelge

Sosyal Güvenlik Kurumu, Danıştay kararının ardından 31 Aralık 2023 tarihinde bir genelge yayımlayarak, işverenlerin çalışanlarının restoran harcamalarında sınırsız prim istisnası tanıyacağını açıkladı. Ancak market alışverişlerinde bu limitin günlük 158 TL ile sınırlı olacağına dikkat çekti. Yeni düzenleme ile birlikte, devletin yemek kartlarının restoran dışındaki kullanımlarını daha sıkı bir şekilde denetlemesi bekleniyor.

Bu gelişmelerin ardından işverenlerin prim desteklerinin belirlenmesinde bu durum önemli bir rol oynayacak. Çalışanlar, yemek kartlarının sadece restoranlarda kullanılabilmesi için işverenlerinin alacağı önlemler karşısında endişe duymaya başladı.

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