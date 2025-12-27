DOLAR
Yıldız Dağı Kış Sporları'nda Kar 15 Santimetreye Ulaştı

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 cm'ye ulaştı; telesiyej, teleski ve çeşitli pistlerle sezon açılışına hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:17
Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Türkiye’nin en genç ve uygun kayak merkezi olarak bilinen Yıldız Dağı, kış sezonunu karşılamaya hazırlanıyor.

Merkez Hakkında

Yıldız Dağı, Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve hafta sonu tatillerinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Merkez, sunduğu imkânlarla kayakseverlere keyifli ve erişilebilir bir deneyim vaat ediyor.

Tesis ve İmkanlar

Kayak merkezinde 2 bin 226 ve bin 636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre uzunluğunda bir teleski, farklı uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti ile yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler bulunuyor. Bu altyapı, her seviyeden sporcu için uygun koşullar sunuyor.

Bölgede yoğun kar yağışı sürerken, merkezdeki kar kalınlığının artışı sezon açılışını yakınlaştırıyor. Kayakseverler için hazırlıklar tamamlanırken, Yıldız Dağı misafirlerini bekliyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

