Yozgat'ta Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor

Ekipler yol güvenliğini sağlamak için sahada

Yozgat ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından ekipler, kent genelinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Akdağmadeni, Saraykent, Boğazlıyan, Çayıralan ve Sarıkaya başta olmak üzere özellikle doğu kesimlerinde trafik, özel idare ve karayolları ekipleri, yol güvenliğini sağlamak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, zaman zaman yolda kalan sürücülere de destek vererek yol ve yolcu güvenliği konusunda görevlerini aralıksız yerine getiriyor.

Yetkililer, sürücülerin güvenli seyahat etmeleri için kış lastiği kullanmalarının önemini yineliyor.

