DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.191,76 -0,35%

Yozgat'ta Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor

Yozgat ve ilçelerinde ekipler kar küreme, tuzlama ve yol güvenliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor; sürücülere kış lastiği uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:45
Yozgat'ta Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor

Yozgat'ta Karla Mücadele Aralıksız Sürüyor

Ekipler yol güvenliğini sağlamak için sahada

Yozgat ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından ekipler, kent genelinde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Akdağmadeni, Saraykent, Boğazlıyan, Çayıralan ve Sarıkaya başta olmak üzere özellikle doğu kesimlerinde trafik, özel idare ve karayolları ekipleri, yol güvenliğini sağlamak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, zaman zaman yolda kalan sürücülere de destek vererek yol ve yolcu güvenliği konusunda görevlerini aralıksız yerine getiriyor.

Yetkililer, sürücülerin güvenli seyahat etmeleri için kış lastiği kullanmalarının önemini yineliyor.

YOZGAT VE İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN EKİPLER KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINI...

YOZGAT VE İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN EKİPLER KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.-

YOZGAT VE İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN EKİPLER KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana’da 50 Ton Sedir Tohumu Doğal Gençleştirme İçin Toprakla Buluştu
2
Erzurum Beyaza Büründü: Bin 315 Köy Yolu Kapandı, Kar 30 Santimi Aştı
3
Siirt'te 45 Köy Yolu Kar Sonrası Ulaşıma Açıldı
4
Adana'da 50 Ton Sedir Tohumu Toprakla Buluştu
5
Diyarbakır Büyükşehir'den 'Yerinde Çözüm': Asfalt, Yaya Geçidi ve Su Sayaçları
6
Samsun akaryakıt istasyonu faciası: Çiğdem Kaya’nın yürek yakan doğum günü paylaşımı
7
Samsun Canik’te Sıfır Atık Marketi: Aile Bütçesine Katkı, Gençlere Çevre Bilinci

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti