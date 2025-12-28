Yozgat'ta Sokaklar Kayak Pisti Gibi: Mahallelerde Kar Eğlencesi

Yozgat'ta sokaklar kara teslim oldu, mahalleler eğlence alanına dönüştü

Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları adeta bir kayak pistine çevirdi. Uzun süredir kar yağışını bekleyen çocuklar ve aileleri, ellerine geçirdikleri malzemelerle yokuşlara akın ederek kentin mahalle aralarında renkli görüntüler oluşturdu.

Tepsi, naylon poşet ve tahta kızaklarla neşe

Vatandaşlar, tepsi, naylon poşet ve tahta kızak gibi basit ekipmanlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Kimi zaman düşüp kalkan, kimi zaman profesyonel bir kayakçıya öykünen çocukların görüntüleri mahalleleri neşeyle doldurdu. Büyükler de çocukların coşkusuna katılarak akşam karının tadını çıkardı.

Kadir Dişli, ailesi ve komşularıyla birlikte dışarı çıktıklarını belirterek, "Yozgat'ta kışlar eskiden daha fazla olurdu. Bu gece de güzel bir kar yağışı var. Çocuklarla, komşularla çıkalım dedik. Karın tadını çıkarıyoruz. Çocuklarla, komşularla tepsileri, naylonları, poşetleri toparladık. Güzel bir eğlence yapıyoruz" dedi.

Nur Sena Dişli ise karın hâlâ yağdığını söyleyerek, "Kar yağdığı zaman direkt çıktık dışarı komşularla beraber çok eğlenceli. Kar halen yağmaya devam ediyor. Umarım da yarın tatil olur" ifadelerini kullandı.

Yozgat'taki bu akşam eğlencesi, mahalle yokuşlarını kısa süreliğine de olsa birer eğlence merkezine dönüştürdü ve sokaklarda sıcak, samimi anlar yaşanmasına yol açtı.

YOZGAT’TA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, CADDE VE SOKAKLARI ADETA KAYAK PİSTİNE ÇEVİRDİ. UZUN SÜREDİR KAR YAĞIŞINI BEKLEYEN ÇOCUKLAR VE AİLELERİ, TEPSİ, NAYLON POŞET VE TAHTA KIZAKLARLA YOKUŞLARA AKIN EDEREK KARIN KEYFİNİ DOYASIYA YAŞADI.