DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.249,7 0,03%
BITCOIN
3.752.606,23 0,13%

Yozgat'ta Sokaklar Kayak Pisti Gibi: Mahallelerde Kar Eğlencesi

Yozgat'ta akşam kar yağışı cadde ve sokakları kayak pistine çevirdi; çocuklar ve aileler tepsi, naylon poşet ve tahta kızaklarla yokuşlara akın etti.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 23:58
Yozgat'ta Sokaklar Kayak Pisti Gibi: Mahallelerde Kar Eğlencesi

Yozgat'ta sokaklar kara teslim oldu, mahalleler eğlence alanına dönüştü

Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları adeta bir kayak pistine çevirdi. Uzun süredir kar yağışını bekleyen çocuklar ve aileleri, ellerine geçirdikleri malzemelerle yokuşlara akın ederek kentin mahalle aralarında renkli görüntüler oluşturdu.

Tepsi, naylon poşet ve tahta kızaklarla neşe

Vatandaşlar, tepsi, naylon poşet ve tahta kızak gibi basit ekipmanlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Kimi zaman düşüp kalkan, kimi zaman profesyonel bir kayakçıya öykünen çocukların görüntüleri mahalleleri neşeyle doldurdu. Büyükler de çocukların coşkusuna katılarak akşam karının tadını çıkardı.

Kadir Dişli, ailesi ve komşularıyla birlikte dışarı çıktıklarını belirterek, "Yozgat'ta kışlar eskiden daha fazla olurdu. Bu gece de güzel bir kar yağışı var. Çocuklarla, komşularla çıkalım dedik. Karın tadını çıkarıyoruz. Çocuklarla, komşularla tepsileri, naylonları, poşetleri toparladık. Güzel bir eğlence yapıyoruz" dedi.

Nur Sena Dişli ise karın hâlâ yağdığını söyleyerek, "Kar yağdığı zaman direkt çıktık dışarı komşularla beraber çok eğlenceli. Kar halen yağmaya devam ediyor. Umarım da yarın tatil olur" ifadelerini kullandı.

Yozgat'taki bu akşam eğlencesi, mahalle yokuşlarını kısa süreliğine de olsa birer eğlence merkezine dönüştürdü ve sokaklarda sıcak, samimi anlar yaşanmasına yol açtı.

YOZGAT’TA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, CADDE VE SOKAKLARI ADETA KAYAK PİSTİNE...

YOZGAT’TA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, CADDE VE SOKAKLARI ADETA KAYAK PİSTİNE ÇEVİRDİ. UZUN SÜREDİR KAR YAĞIŞINI BEKLEYEN ÇOCUKLAR VE AİLELERİ, TEPSİ, NAYLON POŞET VE TAHTA KIZAKLARLA YOKUŞLARA AKIN EDEREK KARIN KEYFİNİ DOYASIYA YAŞADI.

YOZGAT’TA AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, CADDE VE SOKAKLARI ADETA KAYAK PİSTİNE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Valiliği'nden Kar Uyarısı
2
Kastamonu İhsangazi'de Kar Coşkusu: Halay ve Kartopu
3
Uşak'ta Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü
4
Şanlıurfa'da 29 Aralık'ta Kar Tatili — Halfeti ve Birecik Hariç
5
Yozgat'ta Sokaklar Kayak Pisti Gibi: Mahallelerde Kar Eğlencesi
6
Bingöl'de Tır Trafiğine Kapatılan Yollar Açıldı
7
Manyas’ta Orman Köylüsüne Gelir Getirici Badem Ağaçlandırması

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları