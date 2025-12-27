Zonguldak'ta Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağışı

Sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini şiddetli doluya bıraktı

Zonguldak'ta sabah saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kent merkezinde başlayan sağanak, kısa sürede şiddetli dolu yağışına dönüştü.

Dolu taneleri park halindeki araçların üzerine yağarken, araç sahipleri kaporta ve camlarda hasar oluşmaması için yağışın dinmesini bekledi.

Bazı vatandaşların araçlarını korunaklı bölgelere veya saçak altlarına çekmeye çalıştığı görülürken, kısa süreli etkili olan yağış sonrası herhangi bir ciddi maddi hasar ihbarı yapılmadığı öğrenildi.

