Zonguldak'ta Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağışı

Zonguldak kent merkezinde sabah başlayan sağanak, kısa sürede ceviz büyüklüğünde doluya dönüştü; araç sahipleri hasar endişesiyle yağışın dinmesini bekledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:26
Sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini şiddetli doluya bıraktı

Zonguldak'ta sabah saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Kent merkezinde başlayan sağanak, kısa sürede şiddetli dolu yağışına dönüştü.

Dolu taneleri park halindeki araçların üzerine yağarken, araç sahipleri kaporta ve camlarda hasar oluşmaması için yağışın dinmesini bekledi.

Bazı vatandaşların araçlarını korunaklı bölgelere veya saçak altlarına çekmeye çalıştığı görülürken, kısa süreli etkili olan yağış sonrası herhangi bir ciddi maddi hasar ihbarı yapılmadığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

