8 Yıldır Aranan FETÖ Firarisi Kadın Fethiye’de Yakalandı

Muğla emniyetinin ortak operasyonuyla, FETÖ üyeliğinden 8 yıldır aranan E.Ö. Fethiye'de yakalandı; kimlik hilesi ve kardeşi D.Ö. hakkında da işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 18:21
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 18:21
Muğla polisi yürütülen ortak operasyonda firari şüpheliyi cezaevine teslim etti

Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin koordineli çalışması sonucu, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıldır firari olarak aranan E.Ö. isimli şahıs Fethiye ilçesinde yakalandı.

Operasyon, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan kimlik sorgulamasında şahsın, kardeşi D.Ö.'ye ait kimlik bilgilerini ibraz ettiği tespit edildi. Bu nedenle E.Ö. hakkında ayrıca Başkalarına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanmak suçundan, kardeşi D.Ö. hakkında ise Suçluyu Kayırmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Yakalanan E.Ö., üzerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi ve cezaevine teslim edildi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri benzer çalışmalarla firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

