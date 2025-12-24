DOLAR
Hakkari'de 23 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şemdinli'de düzenlenen operasyonda 2 çuval içinde 10 kilo 150 gram skunk ve 13 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi; adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 22:27
Şemdinli'de ortak narkotik operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sonucunda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Şemdinli Kayalar köyü Erikli mezrasında icra edilen müşterek faaliyet neticesinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 çuval içerisinde 10 kilo 150 gram skunk maddesi ve 13 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Toplam ele geçirilen uyuşturucu miktarı 23 kilo 650 gram olarak kaydedildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak adli tahkikata başlandığı bildirildi.

