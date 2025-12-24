DOLAR
Kayseri’de 2025 yılında hırsızlık yüzde 39.6 azaldı — Olayların yüzde 85.6’sı aydınlatıldı

Kayseri’de 2025'te hırsızlık vakalarında yüzde 39.6 düşüş; olayların yüzde 85.6’sı aydınlatıldı, 4 milyon 420 bin TL değerindeki çalıntı mallar sahiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 21:40
Kayseri’de 2025 yılında hırsızlık yüzde 39.6 azaldı — Olayların yüzde 85.6’sı aydınlatıldı

Kayseri’de 2025 yılında hırsızlık yüzde 39.6 azaldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 2025 yılı içinde yürüttükleri çalışmalar sonucu kentte hırsızlık olaylarında kayda değer bir azalma ve yüksek aydınlatma oranı sağladı.

Operasyonlar ve aydınlatma oranları

Genel hırsızlık vakalarında yüzde 39.6 düşüş elde edildi ve olayların yüzde 85.6'sı aydınlatıldı.

Evden hırsızlıkta yüzde 47.5 azalma kaydedilirken, bu vakaların yüzde 82.4'ü aydınlatıldı.

Otodan hırsızlıkta yapılan çalışmalarda yüzde 48.9 düşüş sağlanıp, olayların yüzde 89.4'ü çözüldü.

Motosiklet hırsızlıklarında yüzde 48.8 düşüş görüldü ve bu olayların tamamı aydınlatıldı.

İşyeri hırsızlıklarında ise yüzde 12.3 azalma olurken, vakaların yüzde 96.4'ü gün yüzüne çıkarıldı.

Şüpheliler ve ele geçirilen eşyalar

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 141 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 177 kişi ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ekipler tarafından ele geçirilen ve sahiplerine teslim edilen mallar arasında 4 milyon 420 bin TL değerinde altın, ziynet eşyası, para, cep telefonu, bisiklet, elektrikli bisiklet, scooter ve muhtelif eşyalar yer aldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

