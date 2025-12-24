DOLAR
Malatya'da Polis Denetimleri Sıklaştırıldı: Mezarlıklar ve Sokaklarda Güvenlik Artıyor

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklar başta olmak üzere kent genelinde araç ve şahıs kontrollerini artırdı; uygulamalar sürecek.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 22:27
Malatya'da denetimler sıklaştırıldı

Malatya'da polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamalarda öncelik mezarlıklar ve çevresine verildi.

Uygulama detayları

Denetimlerde durdurulan araçlarda kimlik ve evrak kontrolleri yapılırken, şüpheli görülen şahıslar üzerinde üst araması gerçekleştirildi. Ekipler, şüpheli araç ve şahısları titizlikle kontrol ediyor.

Yetkililer, uygulamaların vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürüldüğünü vurguladı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

