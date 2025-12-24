Malatya'da Polis Denetimleri Sıklaştırıldı: Mezarlıklar ve Sokaklarda Güvenlik Artıyor

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklar başta olmak üzere kent genelinde araç ve şahıs kontrollerini artırdı; uygulamalar sürecek.