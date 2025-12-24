Malatya'da Polis Denetimleri Sıklaştırıldı: Mezarlıklar ve Sokaklarda Güvenlik Artıyor

Malatya'da denetimler sıklaştırıldı
Malatya'da polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamalarda öncelik mezarlıklar ve çevresine verildi.
Uygulama detayları
Denetimlerde durdurulan araçlarda kimlik ve evrak kontrolleri yapılırken, şüpheli görülen şahıslar üzerinde üst araması gerçekleştirildi. Ekipler, şüpheli araç ve şahısları titizlikle kontrol ediyor.
Yetkililer, uygulamaların vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürüldüğünü vurguladı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.
MALATYA’DA POLİS EKİPLERİ, KENT GENELİNDE DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI.