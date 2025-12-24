DOLAR
Adana'da İşitme Engelli Genci Darp Eden Dolmuş Şoförü Tutuklandı

Adana'da trafikte takip edilen işitme engelli genç darp edildi; görüntülerin ortaya çıkmasıyla dolmuş şoförü yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:15
Adana'da İşitme Engelli Genci Darp Eden Dolmuş Şoförü Tutuklandı

Adana'da İşitme Engelli Genci Darp Eden Dolmuş Şoförü Tutuklandı

Adana'da işitme engelli genci trafikte takip edip darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan dolmuş şoförü, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın Ayrıntıları

Olay, geçtiğimiz cumartesi akşamı merkez Seyhan ilçesi'ne bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, işitme engelli Ömer A. (26), trafikte yol vermediği iddiasıyla 01 M 0118 plakalı dolmuş sürücüsü İ.T. (46) tarafından yaklaşık 5 kilometre takip edildi.

Bir süre sonra ışıklarda Ömer A.'nın aracının önünü kesen dolmuş sürücüsü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen şahıs araçtan inerek tartışma başlattı. Tartışma sırasında kulağındaki cihazı göstererek 'Ben işitme engelliyim' diyen Ömer A.'ya şoför İ.T. tarafından yumruk atıldı, yanındaki şahıs ise hakarette bulundu.

Saldırı sonucu Ömer A.'nın kulağındaki 200 bin liralık işitme cihazı kırıldı. Olay, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Ömer A. aracıyla bölgeden uzaklaştı ve polise başvurarak şikayetçi oldu.

Gözaltı, Serbest Bırakılma ve Tutuklama

Şikayet üzerine dolmuş şoförü ilk olarak gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından şoför yeniden gözaltına alındı ve sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADANA'DA İŞİTME ENGELLİ GENÇ TRAFİKTE DARP EDİLMİŞTİ (ARŞİV)

ADANA'DA İŞİTME ENGELLİ GENÇ TRAFİKTE DARP EDİLMİŞTİ (ARŞİV)

ADANA'DA İŞİTME ENGELLİ GENÇ TRAFİKTE DARP EDİLMİŞTİ (ARŞİV)

