Tokat'ta silahlı kavga: Kemalpaşa köyünde 2 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Kemalpaşa köyünde çıkan silahlı kavgada Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç yaşamını yitirdi; E.Y. ise yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 21:38
Kemalpaşa köyündeki husumet kanlı bitti

Tokat’ta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile Rıza Aslan Genç (14), Yiğit Genç (30) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. ve Ş.G. silah kullandı. Olayda Rıza Aslan Genç ile Yiğit Genç ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

