DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,5 -0,29%
ALTIN
6.170,58 0,17%
BITCOIN
3.746.475,54 0,55%

Bursa'da Araçtan Açılan Ateş: 1 Kişi Yaralandı

Bursa Yıldırım'da araçtan açılan 4 el ateş sonucu 1 kişi bacağından yaralandı; şüpheli aranıyor, yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 21:18
Bursa'da Araçtan Açılan Ateş: 1 Kişi Yaralandı

Bursa'da Araçtan Açılan Ateş: 1 Kişi Yaralandı

Yıldırım Esenevler Mahallesi'nde silahlı saldırı

Olay, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Emir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, araçtan dışarıya doğru 4 el ateş açtı.

Açılan ateş sonucu E.A. isimli bir kişi bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BURSA’DA ARAÇTAN AÇILAN ATEŞ SONUCU 1 KİŞİ YARALANIRKEN, POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA...

BURSA’DA ARAÇTAN AÇILAN ATEŞ SONUCU 1 KİŞİ YARALANIRKEN, POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

BURSA’DA ARAÇTAN AÇILAN ATEŞ SONUCU 1 KİŞİ YARALANIRKEN, POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta silahlı kavga: Kemalpaşa köyünde 2 ölü, 1 yaralı
2
Kayseri’de 2025 yılında hırsızlık yüzde 39.6 azaldı — Olayların yüzde 85.6’sı aydınlatıldı
3
Konya Ereğli'de ocakta unutulan yemek ev yangınına neden oldu
4
Yenidoğan Çetesi davasında 7. duruşma: Fırat Sarı savunması
5
Bursa'da Araçtan Açılan Ateş: 1 Kişi Yaralandı
6
Sinop'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Boyabat'ta 20 kilogram tütün ve 10 bin makaron ele geçirildi
7
Başakşehir'de cami tuvaletinde 65 yaşındaki adam ölü bulundu

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı