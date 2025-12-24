Bursa'da Araçtan Açılan Ateş: 1 Kişi Yaralandı

Yıldırım Esenevler Mahallesi'nde silahlı saldırı

Olay, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Emir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, araçtan dışarıya doğru 4 el ateş açtı.

Açılan ateş sonucu E.A. isimli bir kişi bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

