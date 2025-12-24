İzmir Buca'da Öğrenci Kavgası Sokakları 'Boks Ringine' Döndürdü

İzmir’in Buca ilçesinde, Aydoğdu Mahallesinde bugün öğleden sonra meydana gelen kavgada mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Olay, kısa sürede büyüyerek sokak ortasında devam eden sert bir çatışmaya dönüştü.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki öğrenci grubu arasında başlayan tartışma, hızla alevlenerek toplu kavgaya dönüştü. Görgü tanımları kavgaya onlarca öğrencinin karıştığını, gençlerin sokak ortasında tekme ve tokatlarla birbirine saldırdığını aktarıyor.

Görüntüler ve Mahalledeki Tepki

Mahallede paniğe yol açan o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Görüntülerde kalabalık grubun birbirini darp ettiği ve çatışmanın şiddetinin açıkça görüldüğü belirtiliyor. Olay anına dair kayıtlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

