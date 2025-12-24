DOLAR
İzmir Buca'da Öğrenci Kavgası Sokakları 'Boks Ringine' Döndürdü

İzmir Buca Aydoğdu Mahallesi'nde bugün öğleden sonra çıkan tekme tokatlı kavga, onlarca gencin dahil olduğu çatışmayla mahallede paniğe neden oldu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:29
İzmir Buca'da Öğrenci Kavgası Sokakları 'Boks Ringine' Döndürdü

İzmir’in Buca ilçesinde, Aydoğdu Mahallesinde bugün öğleden sonra meydana gelen kavgada mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Olay, kısa sürede büyüyerek sokak ortasında devam eden sert bir çatışmaya dönüştü.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki öğrenci grubu arasında başlayan tartışma, hızla alevlenerek toplu kavgaya dönüştü. Görgü tanımları kavgaya onlarca öğrencinin karıştığını, gençlerin sokak ortasında tekme ve tokatlarla birbirine saldırdığını aktarıyor.

Görüntüler ve Mahalledeki Tepki

Mahallede paniğe yol açan o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. Görüntülerde kalabalık grubun birbirini darp ettiği ve çatışmanın şiddetinin açıkça görüldüğü belirtiliyor. Olay anına dair kayıtlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

