Antalya'da Milyonluk Polis Dolandırıcılığı: 10 Gözaltı, 7 Tutuklu

Antalya merkezli operasyonda kendini polis olarak tanıtan 10 şüpheli yakalandı; 7’si tutuklandı, milyonlarca lira ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:27
Antalya'da Milyonluk Polis Dolandırıcılığı: 10 Gözaltı, 7 Tutuklu

Antalya'da milyonluk 'polis' dolandırıcılığı: 10 gözaltı, 7 tutuklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, kendisini polis olarak tanıtarak üç farklı kişiyi hedef alan ve milyonlarca lira ile ziynet eşyası çalan 10 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdurların beyanı ve dolandırıcılık yöntemleri

M.A. ve eşi H.A. isimli şikayetçiler, tanımadıkları bir kişinin telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttığını bildirdi. Baskı altında yönlendirilen çift, Kumluca ilçesinde sattıkları iki dairenin gelirinden bir kısmı ile ikametlerinde bulunan 235 gram külçe altın ve 8 adet çeyrek altını ikametine gelen şahsa elden teslim etti; kalan parayı ise şüphelilerin yönlendirdiği hesaplara gönderdiklerini belirterek şikayetçi oldu.

A.B. isimli başka bir müştekinin de kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından verilen hesaplara 110 Bin TL gönderdiğini beyan etmesi üzerine, soruşturma "Nitelikli Dolandırıcılık" kapsamında genişletildi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Antalya merkezli, 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 12 cep telefonu ve 12 sim kart ele geçirildi. Suçta kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 800 bin TL değerindeki bir araca el konulurken, şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 940 bin 782 TL da mal varlığına tedbir olarak el konuldu.

Savcılık işlemleri ve tutuklamalar

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen zanlılardan 1 kişi Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı, diğer 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma ve yargılama sürecinin devam ettiği bildirildi.

