İnegöl'de tır ile karavan çarpıştı: kadın sürücü yaralandı

Bursa-Ankara karayolunda kaza, saat 15.00 sıraları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile çarpışan karavan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu kadın sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’ün Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf D. yönetimindeki 34 UC 8236 plakalı tır, aniden önüne çıkan sürücü Sevil S. (61) yönetimindeki 16 ANM 336 plakalı karavan minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs şarampole yuvarlandı ve kazada karavanın sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili tahkikatı sürüyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA TIR İLE ÇARPIŞAN MİNİBÜS KARAVAN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU, KADIN SÜRÜCÜ YARALANDI.