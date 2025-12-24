DOLAR
İnegöl'de tır ile karavan çarpıştı: kadın sürücü yaralandı

Bursa-Ankara yolu İnegöl'de tır ile karavan minibüsün çarpışması sonucu araç şarampole yuvarlandı; kadın sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:59
Bursa-Ankara karayolunda kaza, saat 15.00 sıraları

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, tır ile çarpışan karavan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu kadın sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl’ün Şehitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf D. yönetimindeki 34 UC 8236 plakalı tır, aniden önüne çıkan sürücü Sevil S. (61) yönetimindeki 16 ANM 336 plakalı karavan minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs şarampole yuvarlandı ve kazada karavanın sürücüsü yaralandı. Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili tahkikatı sürüyor.

