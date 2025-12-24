DOLAR
Adana'da Kovalamaca: Damacanalarda 28 Kilo 650 Gram Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi

TAG otoyolunda durdurulan araçta 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:47
TAG otoyolunda durdurulan araçta narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu K.C. (52) ve H.Z. (48)'nin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler şüphelilere ait aracı takibe aldı.

Tespit edilen araç, Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu'nda nefes kesen bir kovalamaca sonucu durduruldu. Yapılan aramada 2 damacananın içerisinde toplam 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, "Uyuşturucudan haberimiz yok, Adana'ya gezmeye geliyorduk" dedikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

