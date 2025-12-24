DOLAR
Adıyaman'da 6 Kişi Madde Etkisinde Yere Yığıldı — Güvenlik Kamerası Kaydetti

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında madde aldıkları iddia edilen 6 kişinin tek tek yere yığılıp süründüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:27
Hastane yakınında saniye saniye görüntülendi

Adıyaman'da, madde aldıkları iddia edilen 6 arkadaşın tek tek yere yığılıp süründüğü anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarına gelen grup bir süre oturduktan sonra ayağa kalktı. Ayağa kalktıkları anda sendeleyen kişiler, iddialara göre aldıkları maddenin etkisiyle ardı ardına yere düştü.

Kimi yerde sürünen kimi ise düştüğü yerden uzun süre hareket edemeyen şahısların görüntüleri, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. O anlar, bölgeden geçenlerin ve görüntüleri izleyenlerin şaşkınlığına yol açtı.

Olay yerindeki vatandaşlar, bölgeye sürekli madde bağımlılarının geldiğini belirterek denetimlerin yetersiz kaldığını vurguladı. Vatandaşlar, bu nedenle madde bağımlılarının bölgede serbestçe dolaştığını, sürekli korku içinde olduklarını ve bölgede çalışmalar yapılmasını istediklerini söyledi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

