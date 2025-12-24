Adıyaman'da Freni Patlayan İş Makinesi 17 Yaşındaki Genci Sıkıştırdı — Ağır Yaralı

Adıyaman'da freni patlayan iş makinesi 17 yaşındaki genci sıkıştırdı

Kaza detayı ve yaralanma

Adıyaman merkezine bağlı Atatürk (Şerefli) Köyü'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen bir iş makinesinin frenleri patladı.

Hızla ilerleyen iş makinesi, önüne çıkan 17 yaşındaki Utku S.'ye çarparak bir evin duvarı ile iş makinesi arasında sıkıştırdı. Utku S. bu darbe sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Utku S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili resmi makamlar tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve sorumluluk konusundaki incelemeler sürüyor.

