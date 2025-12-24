DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,66 0,08%
ALTIN
6.178 0,05%
BITCOIN
3.742.763,58 0,66%

Adıyaman'da Freni Patlayan İş Makinesi 17 Yaşındaki Genci Sıkıştırdı — Ağır Yaralı

Adıyaman Atatürk (Şerefli) Köyü'nde freni patlayan iş makinesi, 17 yaşındaki Utku S.'yi duvarla makine arasında sıkıştırdı; genç ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:50
Adıyaman'da Freni Patlayan İş Makinesi 17 Yaşındaki Genci Sıkıştırdı — Ağır Yaralı

Adıyaman'da freni patlayan iş makinesi 17 yaşındaki genci sıkıştırdı

Kaza detayı ve yaralanma

Adıyaman merkezine bağlı Atatürk (Şerefli) Köyü'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen bir iş makinesinin frenleri patladı.

Hızla ilerleyen iş makinesi, önüne çıkan 17 yaşındaki Utku S.'ye çarparak bir evin duvarı ile iş makinesi arasında sıkıştırdı. Utku S. bu darbe sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Utku S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili resmi makamlar tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve sorumluluk konusundaki incelemeler sürüyor.

ADIYAMAN’DA, FRENİ PATLAYAN İŞ MAKİNESİ İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN 1 KİŞİ AĞIR...

ADIYAMAN’DA, FRENİ PATLAYAN İŞ MAKİNESİ İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, FRENİ PATLAYAN İŞ MAKİNESİ İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN 1 KİŞİ AĞIR...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Hendek'te Uyuşturucuya Geçit Yok: 3 Günde 8 Gözaltı
2
Zonguldak'ta Kurşun Yağdı: Boşanma Aşamasındaki Eş Anne ve Kızını Öldürdü
3
Afyonkarahisar'da sarı serumla ölüm: İlk duruşmada doktor savunması
4
Antalya Kundu Sahili'nde traktör kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
5
İnegöl'de İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3'ü Çocuk 7 Yaralı
6
Kayseri'de eski komşusunu vuran kadın: "Evlenme isteğimi reddetti, vurdum"
7
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı, kokain ve esrar ele geçirildi

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı