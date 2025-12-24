DOLAR
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY Üyesi E.G., Dinar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY üyesi E.G., 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla Dinar'da yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:34
Afyonkarahisar'da, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma suçundan hapis cezasıyla aranan E.G., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyon ve inceleme

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde E.G. isimli şahsın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma suçundan 2019 yılında hakkında işlem yapıldığı ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Yakalanma ve yargılama

Ardından şahsın peşine düşen polis ekipleri, şüpheliyi Dinar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında da yer aldığı belirlenen şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

