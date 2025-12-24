DOLAR
Aksaray'da Kadın Kaldırıma Yatıp Çığlık Attı, Polisi Görünce Kaçmaya Çalıştı

Coğlaki Mahallesi Kılıçaslan Parkı'nda Döndü A. (23) kaldırıma yatarak çığlık attı; sağlık ve polis ekipleri müdahale etti, polis görünce kaçmaya çalıştı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 20:03
Coğlaki Mahallesi Kılıçaslan Parkı'nda yaşandı

Olay, Coğlaki Mahallesi Kılıçaslan Parkı girişinde meydana geldi. Park kenarında çığlık sesi duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri çıktıkları adrese ulaştığında, Döndü A. (23) isimli genç kadının kaldırıma yatıp yüksek sesle çığlık attığı görüldü. Bazı vatandaşlar kadına yardım etmek istedi ancak genç kadın yardımlara cevap vermedi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerini gören kadın, yattığı kaldırımdan kalkarak yardım tekliflerini reddetti ve kaçmak istedi. Polis ekipleri, kadını takip ederek uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

Yapılan müdahale sonucunda polis memuru tarafından sakinleştirilen kadın, güvenlik amacıyla polis otosuna alınarak evine götürüldü.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

