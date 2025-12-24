Aksaray'da Kadın Kaldırıma Yatıp Çığlık Attı, Polisi Görünce Kaçmaya Çalıştı

Aksaray'da Sokakta Çığlık Atma Olayı: Kadın Polisi Görünce Kaçmaya Çalıştı

Coğlaki Mahallesi Kılıçaslan Parkı'nda yaşandı

Olay, Coğlaki Mahallesi Kılıçaslan Parkı girişinde meydana geldi. Park kenarında çığlık sesi duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri çıktıkları adrese ulaştığında, Döndü A. (23) isimli genç kadının kaldırıma yatıp yüksek sesle çığlık attığı görüldü. Bazı vatandaşlar kadına yardım etmek istedi ancak genç kadın yardımlara cevap vermedi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekiplerini gören kadın, yattığı kaldırımdan kalkarak yardım tekliflerini reddetti ve kaçmak istedi. Polis ekipleri, kadını takip ederek uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

Yapılan müdahale sonucunda polis memuru tarafından sakinleştirilen kadın, güvenlik amacıyla polis otosuna alınarak evine götürüldü.

AKSARAY’DA NE YAŞADIĞI BİLİNMEYEN VE KALDIRIM ÜZERİNE YATIP ÇIĞLIK ATAN GENÇ KADIN VATANDAŞLARI KORKUTURKEN, İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN POLİSİ GÖREN KADIN KALKARAK KAÇMAK İSTEDİ.