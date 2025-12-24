Alanya'da geri manevra yapan SUV şarampolde asılı kaldı

Sugözü Mahallesi, Kütürüp Caddesi — Saat 10.30

Antalya'nın Alanya ilçesinde bugün sabah saatlerinde ilginç bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü Z.K. yönetimindeki 07 NA 3875 plakalı Honda marka SUV, geri manevra yaptığı sırada yol kenarındaki şarampole arka iki tekerleğiyle asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta maddi hasar oluşurken, yetkililerden alınan bilgiye göre yaralanan olmadı.

