Alanya'da geri manevra yapan SUV şarampolde asılı kaldı

Alanya Sugözü Mahallesi'nde geri manevra yapan 07 NA 3875 plakalı Honda SUV, yol kenarındaki şarampole arka tekerlekleriyle asılı kaldı; polis sevk edildi, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:31
Sugözü Mahallesi, Kütürüp Caddesi — Saat 10.30

Antalya'nın Alanya ilçesinde bugün sabah saatlerinde ilginç bir kaza yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü Z.K. yönetimindeki 07 NA 3875 plakalı Honda marka SUV, geri manevra yaptığı sırada yol kenarındaki şarampole arka iki tekerleğiyle asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta maddi hasar oluşurken, yetkililerden alınan bilgiye göre yaralanan olmadı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

