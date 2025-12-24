DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,7 0,02%
ALTIN
6.180,68 0,01%
BITCOIN
3.722.567,45 1,2%

Isparta'da 9 yıl 1 ay 17 gün cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

Isparta'da hakkında 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 Aralık 2025'ten beri firari zanlı yunus timlerince yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:32
Isparta'da 9 yıl 1 ay 17 gün cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

Isparta'da cezaevi firarisi yakalandı

9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aranan şahsın, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

15 Aralık 2025 tarihinden itibaren cezaevi firarisi olarak aranan zanlı, geçtiğimiz günlerde yunus timleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

HAKKINDA 9 YIL 1 AY 17 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ ŞAHIS YAKALANARAK...

HAKKINDA 9 YIL 1 AY 17 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ ŞAHIS YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti
2
Ümit Özdağ Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davasında Beraat Kararı
3
Kahramanmaraş'ta 2 liseli yapay zekâyla müstehcen görüntü oluşturup tutuklandı
4
Alanya'da geri manevra yapan SUV şarampolde asılı kaldı
5
Batman'da Narkotik Operasyonu: Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
6
Adıyaman'da 6 Kişi Madde Etkisinde Yere Yığıldı — Güvenlik Kamerası Kaydetti
7
Ordu'da Trafik Denetimleri: 15 bin 298 Araç Kontrol Edildi

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor