Isparta'da 9 yıl 1 ay 17 gün cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

Isparta'da cezaevi firarisi yakalandı

9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aranan şahsın, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ile 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 9 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

15 Aralık 2025 tarihinden itibaren cezaevi firarisi olarak aranan zanlı, geçtiğimiz günlerde yunus timleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

