Ankara'daki Uçak Kazası: Muhammed Ali Al-Haddad ve Heyetinin Cenazeleri Adli Tıp’ta

Ankara'daki Uçak Kazası: Libya Heyetinin Cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda

Ankara'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Libya askeri heyetine ait naaşlar, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile beraberindeki 4 kişi ve 3 mürettebatın cenazeleri olay yerinden alınarak kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yetkililer ve aileler Ankara’da

Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere gelen Libyalı askeri yetkililer ve aileleri bugün Ankara'ya geldi. Yetkililer, cenazelerin teslimi ve kimlik tespit sürecini takip ediyor.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin naaşları, resmi işlemler için Adli Tıp Kurumu'na getirilmiş olup, yetkililer süreçle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE’YE GELEN ASKERİ HEYETİ TAŞIYAN VE LİBYA’YA DÖNMEK ÜZERE DÜN ANKARA’DA DÜŞEN UÇAKTA HAYATINA KAYBEDENLERİN NAAŞLARI ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ.