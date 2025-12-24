DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,58 0,1%
ALTIN
6.167,23 0,23%
BITCOIN
3.742.313,79 0,66%

Ankara'daki Uçak Kazası: Muhammed Ali Al-Haddad ve Heyetinin Cenazeleri Adli Tıp’ta

Ankara'daki uçak kazasında yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile beraberindeki 4 kişi ve 3 mürettebatın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 19:21
Ankara'daki Uçak Kazası: Muhammed Ali Al-Haddad ve Heyetinin Cenazeleri Adli Tıp’ta

Ankara'daki Uçak Kazası: Libya Heyetinin Cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda

Ankara'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Libya askeri heyetine ait naaşlar, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile beraberindeki 4 kişi ve 3 mürettebatın cenazeleri olay yerinden alınarak kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yetkililer ve aileler Ankara’da

Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere gelen Libyalı askeri yetkililer ve aileleri bugün Ankara'ya geldi. Yetkililer, cenazelerin teslimi ve kimlik tespit sürecini takip ediyor.

Olay yerinde hayatını kaybedenlerin naaşları, resmi işlemler için Adli Tıp Kurumu'na getirilmiş olup, yetkililer süreçle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE’YE GELEN ASKERİ HEYETİ TAŞIYAN VE LİBYA’YA DÖNMEK ÜZERE DÜN ANKARA’DA DÜŞEN UÇAKTA...

TÜRKİYE’YE GELEN ASKERİ HEYETİ TAŞIYAN VE LİBYA’YA DÖNMEK ÜZERE DÜN ANKARA’DA DÜŞEN UÇAKTA HAYATINA KAYBEDENLERİN NAAŞLARI ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Ruhsatsız Silah Denetimleri: 7 Silah, 4 Gözaltı
2
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde Peş Peşe 2 Yunus Sahile Vurdu
3
Libya Genelkurmay Başkanı'nın Uçağı Haymana'da Düştü — İncelemeler Sürüyor
4
Çorlu'da Başıboş Köpeğe Çarpan Sürücü Yaralandı
5
Isparta Kaymakkapı'da Şüpheli Çanta Fünye ile Patlatıldı
6
Aksaray'da Kadın Kaldırıma Yatıp Çığlık Attı, Polisi Görünce Kaçmaya Çalıştı
7
Aksaray'da motosiklet kazası: Liseli öğrenci yaşamını yitirdi

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı