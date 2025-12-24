Ankara Haymana'da Düşen Uçağın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ankara'dan Libya'nın Trablus kentine gitmek üzere havalanan ve Haymana ilçesinde düşen özel uçağa ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı. Olay, hem yerel hem de uluslararası düzeyde geniş yankı uyandırdı.

Olayın ayrıntıları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile maiyetindeki dört kişi ve üç mürettebatı taşıyan özel uçak, dün akşam Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra Haymana ilçesinde düştü.

Uçakta bulunan Al-Haddad dahil 8 kişi hayatını kaybetti.

Yeni güvenlik kamerası görüntüleri

Olay yerine yakın bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, uçağın düştüğü ana dair yeni görsel materyal sunuyor. Görüntüler, yetkililer tarafından inceleniyor ve soruşturmanın seyrine katkı sağlayabilecek nitelikte olduğu belirtiliyor.

Soruşturma süreci

Resmi makamlar, görüntüler ve teknik incelemeler ışığında olayın nedenine ilişkin açıklamaları ilerleyen saatlerde paylaşacak. Gelişmeler, hem soruşturma kayıtlarına hem de olaya ilişkin kamuoyuna yön verecek.

UÇAĞIN DÜŞÜŞÜYLE ORTALIK BİR ANDA AYDINLANDI