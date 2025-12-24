Antalya'da 4 Gün Mahsur Kalan S.K. (29) JAK ve AFAD ile Kurtarıldı

Antalya'da 4 gündür mahsur kalan genç JAK ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi’nde, cumartesi günü yaklaşık 800 metre rakımlı dağın 650’nci metresinde mahsur kalan S.K. (29), dört gün boyunca yardım çağrıları yaptı. Pazartesi gecesi bölgedeki çalışanların bağırma sesini duymasıyla olay yeniden gündeme geldi.

Kum ocağı çalışanları ve 112 ihbarı

Pazartesi gecesi dağlık alandan gelen sesleri duyan kum ocağı çalışanları çevreyi kontrol etti. Sesin geldiği bölgenin sarp kayalıklar olduğu fark edildi ve bölgede kendi imkanlarıyla yapılan aramada kimseye ulaşılamadı. Ertesi gün sabah saatlerinde tekrar yardım çağrısı duyan çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

JAK ve AFAD müdahalesi: Dron ile tespit

Bölgedeki bir vatandaşın dağlık alanda bir kişiyi gördüğü ve el salladığı ihbarı sonrası bölgeye Jandarma Komando Arama Kurtarma timi (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri termal ve kızılötesi kameralı dronlarla arama yaptı ve mahsur kalan gencin yerini tespit etti. Kayaların arasında bir oyuğa sığındığı ve bitkin halde olduğu gözlenen genç, AFAD’ın gönderdiği drona el sallayarak yerini doğruladı.

10 saatlik tırmanış ve gece operasyonu

Gencin bulunduğu noktanın ulaşım açısından tehlikeli olması nedeniyle AFAD, JAKtan yardım istedi. Dağlık alanın diğer tarafından dün öğlen saatlerinde tırmanışa başlayan JAK ekipleri, yaklaşık 10 saatlik uğraşın ardından gece saatlerinde S.K. (29)ye ulaştı. İlk kontrolde herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi.

Havanın yağışlı ve karanlık olması üzerine ekipler, gencin olumsuz koşullardan etkilenmemesi için bulunduğu noktada geceyi geçirmeye karar verdi. JAK timi bölgede kamp kurarak ıslanan ve üşüyen gencin ısınması için ateş yakıp yiyecek ve su verdi.

Tahliye ve kurtarma tamamlandı

Kurtarma çalışması 5’inci günün sabahında tekrar başlatıldı. Gerekli emniyet tedbirleri alınarak S.K., sıkıştığı bölgeden çıkarıldı ve JAK ekipleri tarafından dağcılık ekipmanlarıyla güvenli şekilde aşağı indirildi.

