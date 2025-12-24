Antalya'da Acı Olay: 5 Yaşındaki Oğlunu Kaybeden Anne de Balkondan Düştü

Antalya'da üst üste yaşanan trajedi: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Kepez'de 8'inci kattan düşme ve bir gün sonra balkondan düşüş

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 5 yaşındaki A.Y. Ö. bulunduğu apartmanın 8’inci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından, çocuğun annesi Ukrayna asıllı Yulya Zahadan (45)'ın da bir gün sonra aynı binadan balkondan düştüğü öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zahadan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayların ardından polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayların kesin nedeni, yürütülecek soruşturma ve yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

