Antalya'da Acı Olay: 5 Yaşındaki Oğlunu Kaybeden Anne de Balkondan Düştü

Antalya Kepez'te 5 yaşındaki A.Y. Ö.'nün 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, annesi Yulya Zahadan (45) da bir gün sonra balkondan düştü.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:05
Antalya'nın Kepez ilçesinde, 5 yaşındaki A.Y. Ö. bulunduğu apartmanın 8’inci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından, çocuğun annesi Ukrayna asıllı Yulya Zahadan (45)'ın da bir gün sonra aynı binadan balkondan düştüğü öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zahadan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayların ardından polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayların kesin nedeni, yürütülecek soruşturma ve yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

