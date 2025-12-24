Antalya’da hemşire Sevcan Demir Sakman’ı satırla öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da hemşire Sevcan Demir Sakman’ı öldüren eşe ağırlaştırılmış müebbet

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, iki aylık eşi hemşire Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Halit Can Sakman'ı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın eylemini eşe ve kadına karşı kasten öldürme kapsamında değerlendirirken, "canavarca his" nitelendirmesi için dosyada yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle bu bendi hükme bağlamadı.

Duruşmada son sözler ve savunma

Duruşmaya maktulün annesi Havva Ünay, babası Güney Demir, tutuklu sanık Halit Can Sakman ve taraf avukatları katıldı. Sanığın son sözünde, "Çok pişmanım, beraatimi istiyorum, tahliye konusunda herhangi söyleyeceğim bir şey yok. Tasarlayarak hareket etmedim, olay ani gelişti" dediği tutanağa geçti.

Savcılık mütalaası ve mahkeme kararı

Davanın önceki celsesinde mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu’nun 82/1. maddesinde düzenlenen nitelikli kasten öldürme suçunu oluşturduğunu belirterek, eylemin "canavarca hisle", "eşi olması nedeniyle" ve "mağdurun kendini savunamayacak durumda bulunması" hallerini taşıdığını ileri sürmüş; sanığın bu nitelikler kapsamında cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme, savcının talebi doğrultusunda sanığı eşe ve kadına karşı kasten öldürme kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti, ancak "canavarca his" yönünden dosyada yeterli delil olmadığı için bu nitelik hükme esas alınmadı.

Aile tepkileri ve duruşma anları

Duruşmayı gözyaşları içinde izleyen anne Havva Ünay kararın ardından, "Adalet sonunda yerini buldu, ağırlaştırılmış müebbet. Bu benim acımı hiçbir şekilde hafifletmeyecek" dedi. Ünay ayrıca, "Buradan ailesine de sesleniyorum, çocuklarının ne olduğunu biliyorlardı. Bana yaşattığı acıyı yaşatmadan hiçbiri ölmesin, tek dileğim budur" ifadelerini kullandı.

Babası Güney Demir ise sanığın savunmasını okuduğunu belirterek kızının hiçbir zaman mutlu olmadığını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Babanın son ifadeleri alınırken sanığın babaya dönerek "Kes lan sesini" demesi üzerine, baba "Seninle dışarıda görüşeceğiz" diyerek salonu terk etmesi sağlandı.

Olayın geçmişi

Olay, 9 Mart 2025 tarihinde Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitenin giriş katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Sevcan Demir Sakman ile Acil Tıp Teknisyeni eşi Halit Can Sakman arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sevcan Demir Sakman'ın sırt, karın ve vücudunun çeşitli bölgelerinden satırla yaralandığı, sağlık ekiplerinin olay yerinde genç kadının yaşamını yitirdiğini tespit ettiği bildirildi. Sanık, yaralı olduğunu söyleyerek polis ekiplerine teslim oldu.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Dosyaya giren güvenlik kamerası kayıtlarında, Sevcan Demir Sakman'ın yaşadığı şiddetten kaçmak için defalarca evden çıkmaya çalıştığı, sanık tarafından engellendiği ve olay sonrası Halit Can Sakman'ın üzeri kanlı şekilde apartmandan tek başına çıktığı anların yer aldığı belirtildi.

Mahkeme kararı ile sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilirken, dosyadaki deliller doğrultusunda bazı nitelendirmeler ("canavarca his") hükme esas kabul edilmedi.

BABA GÜNAY DEMİR