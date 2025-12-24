DOLAR
Antalya Kundu Sahili'nde traktör kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kundu Sahili'nde traktör devrildi; 18 yaşındaki Mehmet Tosun yaşamını yitirdi, Baran Ç. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:38
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Antalya'nın merkez Aksu ilçesi Kundu Sahili'nde meydana geldi.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Tosun (18) ile Baran Ç. Kundu Sahili'ne geldikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrilerek ters döndü. Kazada iki genç traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, traktörün altına balon olarak tabir edilen kurtarma aparatını yerleştirerek aracı kaldırdı. Ayakları traktörün altında kalan Baran Ç., bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden genç ve soruşturma

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik ekipleri aynı yöntemle gencin cansız bedenini traktörün altından çıkardı.

Olay yerine gelen Tosun'un yakınları sinir krizi geçirdi. Acılı baba, oğluna defalarca bölgeye gelmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu ancak söz dinletemediğini ifade etti.

Mehmet Tosun'un cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

