Antalya Kundu Sahili'nde traktör kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza ayrıntıları

Antalya’nın merkez Aksu ilçesi Kundu Sahili'nde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen traktör kazasında, Mehmet Tosun (18) hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Tosun (18) ile Baran Ç., Kundu Sahili’ne geldikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrilerek ters döndü. Kazada iki genç traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, traktörün altına kurtarma aparatları arasında yer alan "balon"u yerleştirerek aracı kaldırdı.

Ayakları traktörün altında kalan Baran Ç., bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Tosun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tosun’un cansız bedeni aynı yöntemle traktörün altından çıkarıldı.

Olay yerine gelen Tosun’un yakınları sinir krizi geçirdi. Acılı baba, oğluna defalarca bölgeye gelmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu ancak söz dinletemediğini ifade etti.

Mehmet Tosun’un cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sahilde traktörün altında kalan 2 gençten biri hayatını kaybetti