Arnavutköy'de kaza: 33 yaşındaki Abdullah Tüz hayatını kaybetti

Kısa özet

İstanbul Arnavutköy'de 9 Aralık 2025 akşamı gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan 33 yaşındaki Abdullah Tüz, tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi.

Kaza detayları

Kaza, 9 Aralık 2025 günü saat 19.30 sıralarında Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü M.P. (21) idaresindeki 41 APS 247 plakalı otomobil, Osmangazi Caddesi istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Tüz'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralandı ve bilinci kapalı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tüz, 14 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Görüntüler ve tanıklar

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yayanın yaklaşık 15 metre savrulduğu anlar yer alıyor.

ABDULLAH TÜZ