DOLAR
42,84 -0,08%
EURO
50,7 -0,11%
ALTIN
6.191,79 -0,17%
BITCOIN
3.729.036,01 1,01%

Arnavutköy'de Kaza: 33 Yaşındaki Abdullah Tüz Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de 9 Aralık'ta ağır yaralanan 33 yaşındaki Abdullah Tüz, 14 günlük yaşam mücadelesinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:58
Arnavutköy'de Kaza: 33 Yaşındaki Abdullah Tüz Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de kaza: 33 yaşındaki Abdullah Tüz hayatını kaybetti

Kısa özet

İstanbul Arnavutköy'de 9 Aralık 2025 akşamı gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan 33 yaşındaki Abdullah Tüz, tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını yitirdi.

Kaza detayları

Kaza, 9 Aralık 2025 günü saat 19.30 sıralarında Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü M.P. (21) idaresindeki 41 APS 247 plakalı otomobil, Osmangazi Caddesi istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Tüz'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralandı ve bilinci kapalı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tüz, 14 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi.

Görüntüler ve tanıklar

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yayanın yaklaşık 15 metre savrulduğu anlar yer alıyor.

ABDULLAH TÜZ

ABDULLAH TÜZ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de Kaza: 33 Yaşındaki Abdullah Tüz Hayatını Kaybetti
2
Bilecik’te Takla Atan Otomobil: Alkollü Sürücü Ağır Yaralandı
3
Hatay Defne'de Mikserle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Adana'da Kovalamaca: Damacanalarda 28 Kilo 650 Gram Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi
5
Bilecik Bozüyük’te Okul Geçidi Görevlisi Eğitimi
6
Şırnak İdil'de 'kız meselesi' bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı, 4 gözaltı
7
Libya Genelkurmay Başkanı’nın Uçağı Haymana'da Düştü — Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor