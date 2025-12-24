Arnavutköy'de Trafikte Bıçaklı Kavga: Yol Verme Tartışması Kamerada

Arnavutköy'de trafikte bıçaklı kavga kamerada

Arnavutköy-Kayabaşı yolu üzerinde gergin anlar

İstanbul Arnavutköy-Kayabaşı yolunda yaşanan trafikteki yol verme tartışması, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İddialara göre, yoğun trafikte emniyet şeridinden ilerlemeye çalışan bir otomobil sürücüsü, önündeki servis aracının yol vermemesi üzerine sinirlendi.

Sürücünün aracından inerek elinde bir ekmek bıçağı ile servis şoförünün üzerine yürüdüğü ve tehditler savurduğu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün servis aracına yaklaştığı ve çevredekilerin olaya şaşkınlıkla tepki verdiği görülüyor.

Saldırgan olduğu iddia edilen sürücünün, çevredekilere yönelik olarak "Hastaneye yetişmeye çalışıyorum" dediği duyuldu. Olayın ardından polis ekipleri, söz konusu görüntülerle ilgili inceleme başlatarak şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gelişmelerle ilgili yetkili birimler tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

