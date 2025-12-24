DOLAR
42,84 -0,08%
EURO
50,7 -0,11%
ALTIN
6.191,79 -0,17%
BITCOIN
3.729.036,01 1,01%

Arnavutköy'de Trafikte Bıçaklı Kavga: Yol Verme Tartışması Kamerada

Arnavutköy-Kayabaşı yolunda yol verme tartışması, emniyet şeridini kullanan sürücünün ekmek bıçağıyla servise saldırmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü; anlar cep telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:43
Arnavutköy'de Trafikte Bıçaklı Kavga: Yol Verme Tartışması Kamerada

Arnavutköy'de trafikte bıçaklı kavga kamerada

Arnavutköy-Kayabaşı yolu üzerinde gergin anlar

İstanbul Arnavutköy-Kayabaşı yolunda yaşanan trafikteki yol verme tartışması, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İddialara göre, yoğun trafikte emniyet şeridinden ilerlemeye çalışan bir otomobil sürücüsü, önündeki servis aracının yol vermemesi üzerine sinirlendi.

Sürücünün aracından inerek elinde bir ekmek bıçağı ile servis şoförünün üzerine yürüdüğü ve tehditler savurduğu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün servis aracına yaklaştığı ve çevredekilerin olaya şaşkınlıkla tepki verdiği görülüyor.

Saldırgan olduğu iddia edilen sürücünün, çevredekilere yönelik olarak "Hastaneye yetişmeye çalışıyorum" dediği duyuldu. Olayın ardından polis ekipleri, söz konusu görüntülerle ilgili inceleme başlatarak şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gelişmelerle ilgili yetkili birimler tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE TRAFİKTE YOL VERME TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. EMNİYET ŞERİDİNDEN...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE TRAFİKTE YOL VERME TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ. EMNİYET ŞERİDİNDEN İLERLEMEYE ÇALIŞAN BİR OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, KENDİSİNE YOL VERMEYEN SERVİS ŞOFÖRÜNÜN ÜZERİNE ELİNDEKİ EKMEK BIÇAĞIYLA YÜRÜDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de Kaza: 33 Yaşındaki Abdullah Tüz Hayatını Kaybetti
2
Bilecik’te Takla Atan Otomobil: Alkollü Sürücü Ağır Yaralandı
3
Hatay Defne'de Mikserle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Adana'da Kovalamaca: Damacanalarda 28 Kilo 650 Gram Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi
5
Bilecik Bozüyük’te Okul Geçidi Görevlisi Eğitimi
6
Şırnak İdil'de 'kız meselesi' bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı, 4 gözaltı
7
Libya Genelkurmay Başkanı’nın Uçağı Haymana'da Düştü — Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor