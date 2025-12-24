DOLAR
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde Peş Peşe 2 Yunus Sahile Vurdu

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde son 4 günde iki ölü yunus sahile vurdu; aynı bölgede İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi'nden simsiyah atık su boşaltıldığı görüntülendi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 20:07
İhbar, inceleme ve görüntüler

Arnavutköy Karaburun Sahilinde son 4 gün içerisinde iki ölü yunus sahile vurdu. Olay, bölge sakinleri ve çevre gönüllüleri tarafından fark edilmesi üzerine yetkililere bildirildi.

Yetkililerin yaptığı inceleme sonrası ölü yunuslar sahilden kaldırıldı. Yunusların sahile vurduğu anlar, vatandaşların cep telefonu görüntüleri tarafından kayda alındı.

Atık su iddiası

Aynı bölgede, İSKİ Atık Su Arıtma Tesisinden denize bırakıldığı görülen simsiyah atık su görüntüleri de kaydedildi. Görüntüler, bölgedeki çevresel kaygıları artırdı.

Olayla ilgili resmi açıklama ve soruşturma bilgileri bekleniyor.

