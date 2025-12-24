Arnavutköy Karaburun Sahili'nde Peş Peşe 2 Yunus Sahile Vurdu
İhbar, inceleme ve görüntüler
Arnavutköy Karaburun Sahilinde son 4 gün içerisinde iki ölü yunus sahile vurdu. Olay, bölge sakinleri ve çevre gönüllüleri tarafından fark edilmesi üzerine yetkililere bildirildi.
Yetkililerin yaptığı inceleme sonrası ölü yunuslar sahilden kaldırıldı. Yunusların sahile vurduğu anlar, vatandaşların cep telefonu görüntüleri tarafından kayda alındı.
Atık su iddiası
Aynı bölgede, İSKİ Atık Su Arıtma Tesisinden denize bırakıldığı görülen simsiyah atık su görüntüleri de kaydedildi. Görüntüler, bölgedeki çevresel kaygıları artırdı.
Olayla ilgili resmi açıklama ve soruşturma bilgileri bekleniyor.
Karaburun Sahili’nde peş peşe yunus ölümleri